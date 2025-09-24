No «Dois às 10», recebemos duas das figuras mais marcantes da história dos reality shows em Portugal. Ambas partilharam a casa do «Secret Story 3» e deram muito que falar. A primeira convidada entrou acompanhada da irmã gémea e rapidamente conquistou a atenção do público — recorda-se de Petra Spínola? Petra viveu momentos intensos dentro da casa, incluindo a relação inesperada entre a sua irmã e o então ex-namorado de Fábio. Mas não foi a única a deixar marca. A segunda convidada entrou no jogo com 26 anos e depressa ficou conhecida como a «vilã das vilãs»: Alexandra Ferreira. Hoje, no nosso programa, recordamos a entrada destas concorrentes, os momentos mais marcantes da sua participação e revemos como tudo aconteceu.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Relembramos uma cara bem conhecida do «Secret Story 3». Reconhece-a?
- Joana Lopes
- Hoje às 11:47
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:58
Relembramos uma cara bem conhecida do «Secret Story 3». Reconhece-a?
Hoje às 11:47
01:46
Cristina Ferreira confronta Excesso: «Tenho uma pergunta indiscreta para fazer»
Hoje às 10:05
03:31
Mãe de Carina sobre o segredo da filha: «Acho que aquilo é uma coisa íntima»
Hoje às 10:11
03:31
Mãe de Carina sobre a entrada da filha no «Secret Story 9»: «Soube precisamente no momento em que ela entrou»
Hoje às 10:11
03:31
Mãe de Carina sobre o altar de objetos sexuais da filha: «Tento não olhar bem para aquilo»
Hoje às 10:13
02:34
Mãe de Carina, concorrente do «Secret Story 9», revela: «Ela já salvou uma pessoa no mar»
Hoje às 10:22
05:50
Susana Dias Ramos esclarece tudo sobre brinquedos sexuais
Hoje às 10:37
03:53
«O meu primeiro objeto sexual foi o meu pai que me ofereceu»: Verónica quebra tabus por utilizar brinquedos sexuais
Hoje às 10:42
03:53
Raquel tem mais de 40 objetos sexuais em casa: «Os brinquedos fazem parte da nossa rotina»
Hoje às 10:43
01:47
Quem é que não se lembra da gémea Petra Spínola? Veja como está hoje
Hoje às 11:21
20:36
Impactante transformação de mulher com passado de drogas emociona Cristina Ferreira
Hoje às 11:31
01:40
Petra Spínola recorda passagem pelo «Secret Story»: «Parece que foi outra vida»
Hoje às 11:36
01:21
Ex-concorrente do «Secret Story» recorda processo doloroso: «Oito anos para tentar engravidar»
Hoje às 11:41
04:58
Alexandra Ferreira comenta a prestação de Liliana no «Secret Story 9»: «Vai dar cartas»
Hoje às 11:47
01:52
Alexandra Ferreira recorda participação no «Secret Story»: «Não queria falar nisso, mas…»
Hoje às 11:49
02:54
Ex-concorrentes polémicas de reality shows comentam o mais recente «Secret Story»: «Não simpatizo com ela»
Hoje às 11:52