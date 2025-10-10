No «Dois às 10», recebemos Renata Reis, Joana Pinto e Gonçalo Quinaz para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana na «Secret Story 9». Juntos, revemos os acontecimentos mais marcantes, analisamos as estratégias dos nomeados e antecipamos o que poderá acontecer na próxima gala.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Renata Reis sobre Liliana e Fábio: «A coisa vai dar para o torto»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:15
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
05:50
Renata Reis sobre Liliana e Fábio: «A coisa vai dar para o torto»
Hoje às 10:15
05:50
Renata Reis responde a provocação de Cláudio Ramos sobre Maycon: «Não me abala»
Hoje às 10:15
05:50
Cláudio Ramos aponta parecenças entre Gonçalo Quinaz e Fábio. Assista à reação do comentador
Hoje às 10:16
05:50
Joana Pinto sobre alegada traição de Zé: «As mensagens também são uma traição»
Há 3h e 59min
02:33
Será que Dylan não é o escolhido de Vera? Olhares voltam-se para outro concorrente: «Gostava que ela começasse a namorar com o…»
Há 3h e 58min
03:15
Cláudio Ramos vê em Vera traços de antiga participante do «Secret Story 2» e as semelhanças são evidentes
Há 3h e 54min
07:10
«É o meu concorrente preferido»: comentadores elegem o seu favorito do «Secret Story 9»
Há 3h e 46min
07:10
Renata Reis antecipa o jogo de Liliana com Fábio: «A Liliana sabe perfeitamente qual é o próximo passo»
Há 3h e 45min
01:56
Joana Pinto sobre concorrente do «Secret Story 9»: «Seria uma das concorrentes que eu tiraria no domingo»
Há 3h e 39min
08:30
A clara é a parte mais saudável do ovo? Nutricionista esclarece
Há 3h e 30min
08:30
Afinal, quantos ovos podemos comer por dia? Nutricionista responde
Há 3h e 29min
08:30
Estes são os maiores mitos sobre os ovos
Há 3h e 29min
02:36
Bombeiros da Moita já realizaram 15 partos em ambulâncias
Há 2h e 52min
03:07
Por ser Dia das Mentiras, Simão Fumega não acreditou quando o tio lhe deu a notícia da morte do avô
Há 2h e 46min
03:07
Avô e irmão de ator da TVI foram os dois diagnosticados com leucemia no mesmo mês
Há 2h e 46min
03:07
Ator da TVI recorda a morte do avô: «O teu avô morreu para salvar o teu irmão»
Há 2h e 45min