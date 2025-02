Renata revela como tem gravado o nome de Maycon no telemóvel e deixa Cristina Ferreira sem palavras

Carla Anes

Ontem às 10:56

No «Dois às 10», Renata deixa Cristina Ferreira sem palavras ao revelar como tem gravado o nome do namorado no seu telemóvel. Renata partilha a experiência estranha de ser reconhecida pelas pessoas, sem as conhecer, devido à sua participação no programa «Secret Story». A sua sogra, inicialmente reticente em relação ao casal, agora demonstra carinho e apoio. Maycon partilha o esforço da família em o proteger de informações externas após a sua saída da casa e Renata enfatiza a importância do respeito e privacidade da sua família, especialmente após saírem do programa.