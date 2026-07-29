Revelação de convidada deixa Cristina Ferreira de queixo caído

No «Dois às 10», há seis anos que está solteira, mas nunca deixou de acreditar no amor. No final de 2025 decidiu fazer aquilo que muitos fazem hoje em dia: descarregou uma aplicação de encontros e lançou-se numa aventura que rapidamente lhe deu histórias para contar. Num mês e meio, Marta teve 12 primeiros encontros, conheceu pessoas interessantes, recebeu centenas de likes, mas também descobriu que nem tudo é o que parece. Houve quem desaparecesse sem explicação, quem escondesse uma relação e até quem lhe deixasse mais perguntas do que respostas. Entre desilusões e algumas gargalhadas, acabou por perceber que cada encontro lhe ensinava um pouco mais sobre aquilo que realmente procura. Hoje continua solteira, sem perder a leveza que a caracteriza, mas admite que encontrar alguém da sua idade, com os mesmos objetivos e estilo de vida, é cada vez mais difícil. Ainda assim, mantém uma certeza: mais importante do que encontrar alguém é não aceitar menos do que aquilo que merece.