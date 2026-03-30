VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

João "não perdoa" colega do Secret Story: «Acho que é falta de empatia»

No “Dois às 10”, recebemos João após a sua saída do “Secret Story 10”, numa noite de expulsão carregada de emoções. Depois de cinco intensas semanas dentro da casa, o ex-concorrente conta-nos tudo sobre a sua experiência, os momentos mais marcantes e as relações que construiu.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:06
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

João é questionado sobre Eva e apresenta a namorada - Veja a conversa completa

Há 2h e 31min

Revelação de Cristina Ferreira sobre palavras Diogo deixa João sem reação em direto

Há 2h e 47min

Manuel Luís Goucha comenta Secret Story: «Eu já fui uma Eva»

Hoje às 12:29

Namorada de João admite o que conversaria com Eva caso ela tivesse deixado a casa

Hoje às 12:06

Adriana, namorada de João, fala sobre acordo com o ex-concorrente antes de entrar na casa

Hoje às 12:06

Namorada de João revela o motivo de ter marcado presença na gala do Secret Story

Hoje às 12:05

“Nada disso foi posto em cima da mesa”: João esclarece tudo sobre a relação com Catarina

Hoje às 11:58
MAIS

Mais Vistos

Revelação de Cristina Ferreira sobre palavras Diogo deixa João sem reação em direto

Há 2h e 47min

Momento na gala do “Secret Story 10” escapou a muitos. Cristina Ferreira expõe: “É preciso assinalar esse momento”

Hoje às 10:24

Imagens exclusivas do momento mais tenso da noite. Sara levanta-se e enfrenta Luzia cara a cara

Hoje às 10:53

“Ainda estou a processar”: João confessa possível mudança sobre Eva após saída da casa

Hoje às 11:48

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Feito num instante: a receita de arroz de feijão que até os iniciantes conseguem preparar

27 mar, 17:00

Só suja uma taça para fazer esta torta de laranja: espreite a receita mais fácil que já experimentámos

27 mar, 16:00

Provámos esta tarte de framboesas e ficámos sem palavras: veja a receita

26 mar, 17:00

A Páscoa está quase aí: aprenda a preparar este folar em 5 minutos

26 mar, 15:00

Fora do Estúdio

Bruno de Carvalho declara-se a pessoa especial: “Mudaste a minha vida para sempre”

Há 42 min

Expulsão de João do Secret Story deixou todo o estúdio em choque, exceto uma pessoa: «Festejou a tua saída»

Há 1h e 1min

"Amo-te daqui até ao carro": o que significa a expressão frequentemente usada por Diogo e Eva nas redes sociais?

Há 1h e 42min

Manuel Luís Goucha fala do triângulo do Secret Story: «Há sempre uma Ariana»

Hoje às 12:42

Fotos

Bruno de Carvalho declara-se a pessoa especial: “Mudaste a minha vida para sempre”

Há 42 min

Expulsão de João do Secret Story deixou todo o estúdio em choque, exceto uma pessoa: «Festejou a tua saída»

Há 1h e 1min

Depois de falar de Eva, Cristina Ferreira admite: «Já passei também por uma situação delicada»

Há 1h e 33min

"Amo-te daqui até ao carro": o que significa a expressão frequentemente usada por Diogo e Eva nas redes sociais?

Há 1h e 42min