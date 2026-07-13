Revelação de Gonçalo Quinaz deixa Cristina Ferreira surpreendida: “Isto é inédito”

No “Dois às 10”, uma revelação inesperada de Gonçalo Quinaz deixa Cristina Ferreira completamente surpreendida. Perante a reação da apresentadora, que exclama “Isto é inédito”, Adriano Silva Martins e Cinha Jardim juntam-se à conversa para analisar o momento e comentar os mais recentes acontecimentos do “Big Brother Verão”, num debate marcado por revelações e opiniões sem filtros.