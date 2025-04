No «Dois às 10», não se pode falar do Alentejo sem se falar de pão. E na Vidigueira há uma família que há gerações se dedica à arte de fazer o pão. E por alturas da Páscoa no forno cozem-se também os tradicionais folares.

Fomos conhecer a PADARIA DA AVÓ e aprende a fazer o pão e os folares da Páscoa. Esta padaria fica na Vidigueira e é um negócio que está na família há várias gerações