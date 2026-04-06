Revoltada por perder a guarda, foge com os filhos e mata-os em acidente de viação

No «Dois às 10», a equipa de atualidade analisa um caso que choca o país: uma mãe, revoltada por perder a guarda dos filhos, foge com eles e acaba por matar as crianças num acidente de viação. Em estúdio, especialistas ajudam a perceber os sinais de alerta que podem anteceder uma tragédia deste tipo, discutem o papel da justiça nas decisões de regulação parental e refletem sobre até onde pode ir o desespero num conflito familiar.