Ricardo doou um rim à mãe e salvou-lhe a vida

No «Dois às 10», conhecemos a história emocionante de Ricardo Almeida, que decidiu doar um rim à mãe, Adília Macedo, salvando-lhe a vida. A mãe, diagnosticada com insuficiência renal, estava na lista de espera para transplante, mas a ajuda surgiu mais perto do que imaginava. Ricardo mostrou um ato de amor e coragem, tornando-se 100% compatível e garantindo que a mãe pudesse voltar a viver com qualidade de vida. O sucesso do transplante fortaleceu ainda mais a ligação entre mãe e filho, deixando ambos emocionados.