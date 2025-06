Ricardo Martins Pereira e a noiva vão revelar sexo do bebé no «Dois às 10»

O amor voltou a sorrir a Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como "O Arrumadinho", e Sara Veloso. A história de ambos começou de forma insólita durante o confinamento e desde então nasceu uma história de amor que agora dá mais um passo feliz — a chegada de um bebé.

O casal está à espera do primeiro filho em comum, e a grande revelação do sexo do bebé será concluída no programa «Dois às 10».