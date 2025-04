Ricardo tem 14 anos - Não anda, ouve mal, só vê vultos e é alimentado por sonda

No «Dois às 10», a história de Ricardo, um menino de 14 anos com deficiências, é um testemunho de superação e adaptação familiar. Os pais, Maria e António, enfrentaram um choque ao receber o diagnóstico, com uma expectativa de vida inicial de apenas dois anos. A vida do casal mudou drasticamente, impactando a capacidade de fazerem planos a dois. A rotina diária de cuidados com Ricardo inclui alimentação por sonda e higiene, com a aceitação de que sua condição é permanente. Apesar dos desafios, Ricardo interage com os pais, reconhecendo suas vozes e respondendo com sorrisos e olhares. A família aprendeu a perceber as necessidades de Ricardo, como a fome, através de horários e sinais. António e Maria dividem as tarefas para garantir o bem-estar do filho, mostrando uma dedicação inabalável. Maria recorda o momento em que perceberam a gravidade da situação. A história de Ricardo é um exemplo de amor, resiliência e da importância de valorizar cada momento. Saiba mais em TVI Player