No “Dois às 10”, recebemos Liliana e Ricky, que entraram juntos na casa do “Secret Story 10” e conquistaram o carinho do público. Depois de Liliana ter alcançado um brilhante terceiro lugar, o casal regressa ao programa para partilhar como tem sido a vida depois da experiência no reality show. Entre novos projetos, desafios e a felicidade de ver a família crescer, acompanhados pela filha, Maria, fazem um balanço desta nova fase. Durante a conversa, Ricky abre o coração e fala sobre a transformação que viveu desde que saiu da casa mais vigiada do país, garantindo que sente que "nasceu de novo".
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Ricky fala sobre mudança na sua vida após o “Secret Story 10”: “Nasci de novo”
- Dois às 10
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