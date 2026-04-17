Rita Almeida admite estar magoada após separação de Marcelo Palma: “Estou solteiríssima e com o coração fechado”

No “Dois às 10”, comentamos os últimos acontecimentos no “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias.
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