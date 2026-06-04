Rita Camoesas prepara receita até 15 euros

No “Dois às 10”, recebemos na cozinha a jovem cozinheira Rita Camoesas. Com apenas 22 anos, já soma um percurso promissor no mundo da gastronomia e aceitou um desafio à altura do seu talento: criar uma receita deliciosa com ingredientes surpresa. O objetivo? Preparar um prato criativo, saboroso e acessível, sem ultrapassar os 15 euros. Será que a Rita vai conseguir transformar esta combinação inesperada numa verdadeira surpresa gastronómica?