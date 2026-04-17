No “Dois às 10”, recebemos uma das melhores vozes femininas portuguesas, Rita Guerra, que vem partilhar connosco a sua jornada de perda de peso.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Rita Guerra, aos 58 anos, emagreceu mais de 20 kg em 4 meses: veja o antes e depois
- Dois às 10
- Há 9 min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
07:59
Rita Guerra, aos 58 anos, emagreceu mais de 20 kg em 4 meses: veja o antes e depois
Há 9 min
01:44
Rita Almeida admite estar magoada após separação de Marcelo Palma: “Estou solteiríssima e com o coração fechado”
Há 51 min
01:44
Cláudio Ramos confronta Rita Almeida sobre as razões da separação de Marcelo Palma e a reação gera dúvidas
Há 49 min
08:44
Rita Almeida critica Ana: “A Ana quer tirar todo o apoio que a Eva tem”
Há 25 min
03:43
Rita Almeida sobre Sara: “Não acho assim tão boa jogadora”
Há 22 min
01:06
Cantora portuguesa impressiona ao aparecer com menos 20 quilos
Há 9 min
Mais Vistos
05:43
“Mentira!”: Ricardo João responde a declarações de Cláudio Ramos
Ontem às 11:37
02:00
“Já soube dessa informação e não contava”: Ricardo João mostra-se surpreendido com o que descobriu fora da casa
Ontem às 11:48
06:32
Zé Amaro é questionado sobre problema de saúde: “Sentiste que estavas no fim?”
Ontem às 10:06
00:23
Em direto, telespectadora envia mensagem a Cristina Ferreira dirigida a Ricardo João. Saiba o que disse
Ontem às 11:58
03:42
Ricardo João revela quem quer que vença o “Secret Story 10”
Ontem às 11:51
01:59
Cláudio Ramos reage à desistência de Ricardo João: “Nem dormi bem”
Ontem às 10:07