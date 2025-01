Rita justifica-se: «Acho que a Margarida entrou muito mal no jogo»

Carla Anes

Ontem às 11:52

No «Dois às 10», Rita e Cláudio Ramos discutem a postura de «planta» no jogo. O apresentador questiona Rita sobre os seus comportamentos e sobre a forma como os colegas a veem dentro da casa. Rita analisa a sua prestação e as atitudes de alguns colegas. A ex-concorrente aborda aspetos específicos, nomeadamente a entrada de Margarida e as discussões na casa.