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Rita Matias revela a reação de André Ventura ao saber da sua gravidez

No “Dois às 10”, recebemos Rita Matias, deputada pelo Chega, que anunciou recentemente que está grávida. Hoje, partilha connosco como tem sido a experiência da sua primeira gravidez, revelando emoções, desafios e alegrias desta nova fase da sua vida, tanto a nível pessoal como profissional.

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 53min
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