Rita Pereira mostra reação ao sismo no estúdio das novelas

Rita Pereira viveu momentos de susto esta manhã enquanto gravava nos estúdios onde são produzidas as novelas da TVI. A atriz recorreu às redes sociais para partilhar a reação ao sismo que se fez sentir e que obrigou à interrupção imediata dos trabalhos.

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:06
