Rita Pereira relata episódio hilariante em Nova Iorque com Cristina Ferreira

No «Dois às 10», depois de ter passado férias em Cabo Verde, Rita Pereira festejou o seu 43º aniversário com os amigos mais próximos e brinca com Cristina Ferreira por esta ter marcado presença. A atriz partilhou um momento hilariante de Cristina Ferreira em Nova Iorque. Cristina Ferreira elogiou a lealdade de Rita Pereira e confessou sentir-se grata por tê-la na sua vida. Saiba mais em TVI Player