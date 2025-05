No «Dois às 10», na tertúlia com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco, a conversa gira em torno da filha de Rita Pereira, Lowê, com seis meses. O rosto da pequena Lowê é revelado ao público pela primeira vez e deixa comentadores e apresentadores rendidos. Saiba mais em TVI Player