Rita Pereira sobre o seu papel em «Terra Forte»: «Ou vão amar, ou vão odiar»

No «Dois às 10», reunimos em estúdio os quatro protagonistas da nova novela da TVI, «Terra Forte» — Rita Pereira, Benedita Pereira, João Catarré e José Fidalgo — para nos contarem tudo sobre as suas personagens, os bastidores das gravações e os desafios desta grande produção que estreia hoje.

  • Joana Lopes
  • 20 out, 11:20
