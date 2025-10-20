No «Dois às 10», reunimos em estúdio os quatro protagonistas da nova novela da TVI, «Terra Forte» — Rita Pereira, Benedita Pereira, João Catarré e José Fidalgo — para nos contarem tudo sobre as suas personagens, os bastidores das gravações e os desafios desta grande produção que estreia hoje.
Rita Pereira sobre o seu papel em «Terra Forte»: «Ou vão amar, ou vão odiar»
- Joana Lopes
- 20 out, 11:20
