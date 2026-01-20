VÍDEO SEGUINTE
Ritual para o mau-olhado: especialista explica passo-a-passo

No “Dois às 10”, recebemos Mafalda, especialista em constelações familiares, limpezas energéticas e rituais que prometem limpar e harmonizar o ambiente, atrair dinheiro e proteção, bem como ajudar a libertar a inveja e o mau-olhado. Com práticas focadas no bem-estar e no equilíbrio energético, Mafalda partilha connosco o seu trabalho e revela como estas técnicas podem influenciar positivamente o dia a dia.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:32
