Rodrigo, menino que chamou o INEM, faz confissão: “Enerva-me um pouco”

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de coragem e sangue-frio de Rodrigo, um menino de apenas 9 anos que se tornou herói ao salvar a vida da mãe. Naidilley, doente cardíaca, desmaiou dentro do carro onde seguia com os três filhos menores. Sozinho com a mãe inconsciente e os irmãos gémeos no banco de trás, Rodrigo ligou de imediato para o 112. Durante 23 minutos, manteve-se em linha com o técnico do INEM, seguindo com atenção e determinação todas as instruções até à chegada do socorro. A sua rápida atuação revelou uma maturidade impressionante para a idade e foi decisiva para o desfecho feliz. Segundo o INEM, a coragem e a presença de espírito deste pequeno grande herói salvaram a vida da mãe. Uma história comovente que mostra como, mesmo nos momentos mais difíceis, a força pode vir de onde menos se espera.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:36
