Rogério ganhou liberdade quando conseguiu uma cadeira de rodas e surpreende Cristina Ferreira: «Vai para onde?»

No «Dois às 10», Rogério partilha a sua história inspiradora de como a cadeira de rodas lhe trouxe liberdade para viajar e viver a vida ao máximo. Cristina Ferreira mostra-se emocionada com a história de superação de Rogério. O convidado conta como viajou até o Brasil com os amigos e as dificuldades que teve no aeroporto por causa da cadeira de rodas. Saiba mais em TVI Player