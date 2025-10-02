No «Dois às 10», Romana recorda a paixão inesperada que viveu com Santiago no reality show «A Quinta» e que marcou o país há cerca de dez anos. Muito se falou na altura: a cantora era casada, tinha uma filha e acabou por enfrentar duras críticas dentro e fora do reality show. Ainda assim, a relação sobreviveu ao mediatismo e às polémicas, transformando-se numa história sólida de amor, que deu frutos com o nascimento de Ian e Aaron. Hoje, uma década depois, a história repete-se — mas no «Secret Story 9», com os protagonistas Liliana, Fábio e Zé. O que terá mudado desde então? Romana abre o coração e comenta os paralelismos, revelando o que sentiu quando também ela se deixou conquistar dentro de uma casa.
Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair
- Joana Lopes
- Hoje às 11:42
