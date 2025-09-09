Rosa tornou-se peixeira por amor: Conheça a incrível história da «CR7 do peixe»

No «Dois às 10», conhecemos Rosa Martins, a peixeira mais carismática de Santiago do Cacém. Depois de casar, deixou a pastelaria para se dedicar ao peixe, sempre com o marido Gagarine ao lado. Conhecida como a «CR7 do peixe», Rosa partilha a sua boa disposição, a história de amor que mudou a sua vida e ainda ensina a preparar um irresistível arroz de tamboril.
