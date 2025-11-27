Rosto conhecido que trabalhou com Cristina Ferreira e Goucha surge nos bastidores da TVI

No «Dois às 10», recebemos Ester Silva, investigadora da Polícia Judiciária durante mais de 30 anos. Ao longo de três décadas dedicadas à investigação criminal, acompanhou alguns dos casos mais marcantes que abalaram o país. Hoje, já como inspetora-chefe, partilha os episódios mais complexos da sua carreira, revelando histórias que ajudam a compreender operações tão mediáticas como as relacionadas com o conhecido «Gangue do Multibanco».