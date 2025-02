DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Ruben emocionado com vinda do bebé: «Queremos muito ser pais este ano»

Carla Anes

Hoje às 10:09

No «Dois às 10», Ruben partilhou a sua felicidade ao lado de Ana e fala do desejo de ser pai ainda este ano, referindo que é a sua prioridade. Ruben e Ana mostraram-se radiantes com a novidade.

Saiba mais em TVI Player