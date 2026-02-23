Rui Freitas fala da sua vitória na “1.ª Companhia”: “Sermos bondosos é reconhecido”

No “Dois às 10”, recebemos Rui Freitas, o vencedor da "1.ª Companhia", para uma conversa emotiva e inspiradora. O jovem protagonista partilha como viveu esta vitória tão especial, recordando os desafios, as dúvidas e os momentos de superação que enfrentou ao longo do caminho. Num testemunho sincero, revela de que forma esta experiência o transformou, fortalecendo a sua determinação, os seus valores e o compromisso com a sua missão.