VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Rui Freitas faz revelação inesperada sobre enfermeira da "1.ª Companhia" — Veja a conversa completa

No “Dois às 10”, recebemos Rui Freitas, o vencedor da "1.ª Companhia", para uma conversa emotiva e inspiradora. O jovem protagonista partilha como viveu esta vitória tão especial, recordando os desafios, as dúvidas e os momentos de superação que enfrentou ao longo do caminho. Num testemunho sincero, revela de que forma esta experiência o transformou, fortalecendo a sua determinação, os seus valores e o compromisso com a sua missão.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:06
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Conversas

Soraia Sousa responde a rumores sobre o instrutor Joaquim — Veja a conversa completa

Hoje às 12:05

Após desistência, Pedro Barroso desfaz-se em lágrimas perante Cláudio Ramos — Veja a conversa completa

14 jan, 12:56

A primeira entrevista de Pedro a Cláudio Ramos — Veja a conversa completa

14 jan, 12:54

Após o "Secret Story 9", Marisa fala sobre a relação entre a sua família e a de Pedro — Veja a conversa completa

6 jan, 12:14

Após ser confrontada, Marisa Susana esclarece os seus sentimentos por Pedro — Veja a conversa completa

24 nov 2025, 12:15

A verdade sobre os últimos sete anos de vida de Marco Paulo com Eduardo Ferreira

24 out 2025, 12:11

Zé está disponível para amar? Eis o que diz o ex-noivo de Liliana — Veja a conversa completa

23 out 2025, 12:10
MAIS

Mais Vistos

Rui Freitas revela que recebeu “aviso” de familiar da enfermeira da “1.ª Companhia”

Hoje às 12:07

Gonçalo Quinaz sobre concorrente do “Secret Story 10”: “Vou ficar preso a ela”

Hoje às 10:15

Icónica figurante do “Você na TV” faleceu

20 fev, 18:17

“Mudei de sexo”: Cristina Ferreira faz revelação inesperada sobre um dos segredos mais falados

Hoje às 10:35

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Imagem partilhada por Bruno Savate expõe detalhe inesperado do casamento

Há 2h e 40min

Quando era criança, ouviu de Manuel Luís Goucha “um dia vamos ser colegas”. Hoje, é mãe de três e um dos principais rostos da TVI

Há 3h e 39min

Rigidez de Instrutor Joaquim escondia um motivo insólito. Instrutores desvendaram tudo

Há 3h e 40min

Jéssica é concorrente do novo «Secret Story» e está noiva de ex-jogador do FC Porto. Eis as fotos mais românticas do casal

Hoje às 10:44

Fotos

Imagem partilhada por Bruno Savate expõe detalhe inesperado do casamento

Há 2h e 40min

Quando era criança, ouviu de Manuel Luís Goucha “um dia vamos ser colegas”. Hoje, é mãe de três e um dos principais rostos da TVI

Há 3h e 39min

Rigidez de Instrutor Joaquim escondia um motivo insólito. Instrutores desvendaram tudo

Há 3h e 40min

A verdade por trás da forma física de Cristina Ferreira: as 3 coisas que não abdica

Hoje às 15:00