Rui recorda bullying na escola: «Era uma rodinha e eu no meio a ser pontapeado»

No «Dois às 10», Rui partilha a dolorosa experiência de bullying que enfrentou na escola. Desde cedo, Rui lidou com desafios de saúde, incluindo uma broncomalácia que afetou o seu desenvolvimento. A situação agravou-se quando ingressou na escola, onde se sentia «inadaptado» e incompreendido. Os colegas gozavam dele, e a professora não oferecia o apoio necessário. «Sempre senti que o bullying também era da professora», desabafa Rui, recordando a falta de intervenção perante as suas queixas. As agressões físicas e psicológicas marcaram a sua infância, com episódios de violência que o deixavam «pisado». A incompreensão e o isolamento eram constantes, levando-o a questionar o porquê de tanto sofrimento. «Eu não entendi porquê», lamenta, relembrando o impacto devastador do bullying na sua vida.