Rui recorda o pior dia da sua vida: «Para além de cego, poderia ficar dependente numa cadeira de rodas»

Carla Anes

Hoje às 11:41

No «Dois às 10», Rui partilhou a sua história de vida marcada pelo glaucoma congénito e a cegueira aos sete anos. Apesar dos desafios, Rui manteve-se resiliente, encontrando apoio nos amigos e na família. Em 2022, enfrentou a possibilidade de ficar dependente numa cadeira de rodas. No entanto, com a ajuda do seu amigo Miguel Silva, Rui recuperou a sua liberdade e voltou a jogar futebol.

