Rui viajou até aos Açores para visitar Mariana… e nem acredita quem se juntou

No «Dois às 10», Rui revela os detalhes da sua viagem aos Açores para visitar Mariana, mas a surpresa não ficou por aqui. O ex-concorrente conta como este reencontro ganhou um convidado inesperado: Zé, o ex-noivo de Liliana, juntou-se ao grupo, provando que as amizades (e ligações improváveis) do Secret Story continuam a dar que falar cá fora.