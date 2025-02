Sabe que é a dança da parede? - Cláudio Ramos exemplifica: «Imagine que eu sou uma parede»

Carla Anes

Ontem às 10:03

No «Dois às 10», conhecemos Neusa, a fundadora do «African Dance Roots», um movimento de dança criado em 2019. Com cerca de 400 alunos, Neusa partilhou a sua iniciativa inovadora onde as câmaras pagam o professor e os alunos têm aulas abertas.

