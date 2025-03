Saiba como uma criança de 8 anos criou um negócio de sucesso - «A minha filha mudou a minha vida»

Carla Anes

Hoje às 10:16

No «Dois às 10», Carolina e Sandra partilham a história da Waffle by Carol, um negócio que nasceu de um momento difícil e se transformou num caso de sucesso. Carolina conta que a ideia surgiu após ter sido dispensada da loja que tinha com uma colega. «A Waffle by Carol surgiu porque eu tinha uma loja com a minha colega (...) só que a minha colega chegou para mim um dia e disse que não queria que eu estivesse mais lá», explica. A mãe, Sandra, vendo a tristeza da filha, decidiu criar uma loja só para ela. O objetivo inicial era «alimentar um bocadinho o sonho dela», mas o projeto rapidamente ganhou proporções maiores. Carolina, desde pequena, demonstrava um grande interesse por negócios. «Desde muito pequena eu fazia negócios, então eu tinha uma paixão por fazer negócios», afirma. Com a ajuda da mãe, começou a criar pulseirinhas e outros acessórios, que vendia em mercados e online. A Waffle by Carol não só permitiu a Carolina seguir a sua paixão, como também mudou a vida de Sandra, que decidiu deixar o seu emprego na área financeira para se dedicar a tempo inteiro ao negócio da filha. A história de Carolina e Sandra é um exemplo inspirador de como a união familiar e a paixão pelo que se faz podem superar qualquer obstáculo e transformar um sonho em realidade.

