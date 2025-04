Saiba qual é a causa mais comum da queda de cabelo e surpreenda-se

No «Dois às 10», a queda de cabelo é um tema central, explorando as diversas causas que levam a este problema. Desde o stress e a ansiedade até à anemia e fatores genéticos, o programa oferece uma visão abrangente das razões por trás da queda capilar. A discussão aborda também a normalidade da queda sazonal e das entradas nos homens, buscando tranquilizar e informar o público. A importância do ferro e os desequilíbrios hormonais também são abordados. «Sinal de estresse, de ansiedade, de problemas de anemia, por exemplo». Saiba mais em TVI Player