Saiba que alimentos escondem açúcar. Vai surpreender-se com um deles

No «Dois às 10», a nutricionista Sofia Barão assinala a chegada do outono com um tema essencial para a nossa saúde: a redução do consumo de açúcar. Embora muitas vezes pensemos que só os doces e refrigerantes estão cheios de açúcar, a verdade é que este ingrediente se esconde em diversos alimentos do dia a dia. Sofia Barão explica onde ele está presente sem darmos conta e de que forma afeta o nosso corpo, sublinhando a importância de fazermos escolhas mais equilibradas nesta nova estação.