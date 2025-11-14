Salomé sobre marido que a agrediu durante nove anos: «Foi a grande paixão da minha vida»

No «Dois às 10», acompanhamos a história intensa de Salomé, marcada por um passado de perda e solidão. Filha de uma relação extraconjugal, ficou órfã de mãe ainda bebé e viu a família desmoronar-se à sua volta: um pai e uma madrasta que sucumbiram à dor e à instabilidade, e um irmão cuja morte súbita deixou uma ferida difícil de sarar. Crescida num ambiente onde o amor nunca chegou verdadeiramente a existir, Salomé tornou-se mulher sem ter aprendido a entregar-se ou a confiar. Hoje, são apenas os filhos que lhe dão âncora e sentido, num caminho de resiliência e tentativa de reconstrução emocional.