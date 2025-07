Salvador Crisball arrasa atitude de Catarina Miranda: «Falta de moral!»

No «Dois às 10», recebemos Salvador Crisball, depois da sua expulsão na gala de domingo, dia 6 de julho de 2025. O ex-concorrente revê as suas melhores imagens e fala dos seus objetivos com esta experiência.

Salvador criticou a atitude de Catarina Miranda nas nomeaçoes. Catarina tinha conquistado o poder da troca na gala de domingo e teve nas mãos um importante poder, que afetou o leque final de nomeados. A jovem de Almeirim decidiu retirar Luiza Abreu da 'chapa' e colocar antes Kina em risco.

