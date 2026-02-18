VÍDEO SEGUINTE
Salvador foi saudável até aos 9 anos, mas aí tudo mudou: “Começou a entrar em paranoia”

No “Dois às 10”, conhecemos a história do pequeno Salvador, um verdadeiro herói de apenas 10 anos. Durante nove anos foi uma criança saudável, cheia de energia, alegria e sonhos. Mas aquilo que parecia ser apenas uma simples gripe revelou-se um inimigo silencioso e devastador. De um momento para o outro, o seu corpo deixou de responder como antes: a coordenação perdeu-se, as palavras silenciaram-se e a clareza deu lugar à confusão. Hoje, os pais vivem entre a esperança e o medo constante — receiam novas convulsões e as possíveis sequelas que possam comprometer ainda mais a saúde do filho, ou até colocar a sua vida em risco. Uma história de amor, coragem e resistência que promete emocionar e sensibilizar todos os portugueses.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:15
