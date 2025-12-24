No «Dois às 10», Sandra Felgueiras partilhou um gesto de grande generosidade e espírito natalício ao revelar que convidou o seu ex-sogro para a consoada de Natal. A jornalista explicou que, ao saber que ele iria passar esta noite sozinho, não hesitou em incluí-lo na celebração familiar. Sandra Felgueiras sublinhou que, apesar de o seu casamento não ter terminado da melhor maneira, as relações humanas e o bem-estar de quem se gosta devem estar acima de qualquer mágoa passada.
Sandra Felgueiras convidou o ex-sogro para a consoada: «Apesar do meu casamento não ter terminado da melhor maneira...»
- Há 1h e 31min
