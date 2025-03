DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sandra perdeu um filho de oito anos: «A saudade mata» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:38

No «Dois às 10», Sandra começa por apresentar o filho que morreu com 8 anos. Explica a revolta que sentiu e a saudade que sente. Partilha o momento de despedida, onde agradeceu a Paulinho por este a ter escolhido como mãe. Fala dos dois abortos e do momento que tentou desistir da vida.