Sandrina fala sobre o problema de saúde da filha: “Não sabemos se é reversível”

No "Dois às 10", recebemos Sandrina, que conquistou o público nos reality shows pela sua boa disposição e alegria contagiante. Hoje, já casada e mãe da pequena Ariel, chega ao programa acompanhada pela filha para um pequeno-almoço muito especial, onde decide abrir o coração sobre um tema delicado: o problema de saúde da pequena Ariel, diagnosticada com surdez. Numa conversa emotiva e sincera, Sandrina partilha o percurso, os desafios e as esperanças desta nova fase da sua vida enquanto mãe, mostrando toda a força e ternura que a caracterizam.