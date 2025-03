DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sandrina Pratas: «O Miguel (Vicente) na vida pessoal, é boa pessoa… Quando começa a jogar, passa os limites»

Carla Anes

Hoje às 11:52

No «Dois às 10», Sandrina analisa Miguel Vicente e a sua participação no programa. A ex-concorrente afirma que Miguel é uma boa pessoa na vida real mas que no jogo, por vezes, passa os limites. Sandrina conta ainda um episódio caricato em que Miguel passou uma hora na casa de banho aos gritos enquanto os restantes concorrentes se preparavam para a gala. Saiba mais em TVI Player