DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sandrina Pratas prevê saída de «boa pessoa» do «Secret Story»: «Tem um bom coração»

Carla Anes

Hoje às 11:54

No «Dois às 10», Sandrina analisa os nomeados do «Secret Story - Desafio Final». A ex-concorrente acredita que Tiago Rufino, apesar de ser um bom jogador, será expulso esta semana. Sandrina elogia o "bom coração" do concorrente. Saiba mais em TVI Player