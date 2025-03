DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sandrina Pratas revela: «É o meu sonho mesmo. Vou entregar a Deus!»

Carla Anes

Hoje às 11:55

No «Dois às 10», Sandrina partilha o seu sonho de criar vídeos de entretenimento para crianças. A ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», revela que já teve uma proposta semelhante no passado, mas não a aceitou por não se sentir preparada na altura. Saiba mais em TVI Player