Sandrina recorda momento marcante e desabafa: «Estava um bocadinho em baixo...»

Carla Anes

Hoje às 11:40

No «Dois às 10», recebemos Sandrina Pratas que foi expulsa ontem do "Secret Story - Desafio Final". Recordamos os momentos mais caricatos da concorrente dentro da casa mais vigiada do país. A ex-concorrente recorda a sua entrada na "casa dos segredos" e como foi recebida pelos colegas. Saiba mais em TVI Player