Santiago tem 4 anos, mas não fala, não anda e está cego devido a AVC’s

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Ana e do pequeno Santiago, que desde o nascimento enfrenta uma dura batalha. Depois de sofrer vários AVC durante a gravidez ou no momento do parto, Santiago ficou com várias limitações que afetam o seu dia a dia. Apesar de todas as dificuldades, Ana não perde a esperança e continua a acreditar que é possível melhorar a qualidade de vida do filho.