São muito diferentes, mas adoram-se. De que concorrentes do «Desafio Final» estamos a falar?

Carla Anes

Hoje às 11:25

No «Dois às 10», a mãe de Joana Diniz analisou a amizade da filha com Inês, destacando as diferenças de personalidade e a forma como cada uma lida com as emoções.

Saiba mais em TVI Player