Sara desespera por encontrar o filho desaparecido há quatro meses: “Só quero um sinal do João, esteja vivo ou morto”

No “Dois às 10”, conhecemos o caso de João Espada, um jovem de 20 anos que está desaparecido há quatro meses. João embarcou numa viagem até à Tailândia e, desde então, nunca mais deu notícias. A última pista indica que terá seguido viagem para o Vietname. A mãe vive dias de enorme angústia e desespero, sem saber onde está o filho e sem respostas sobre o que lhe terá acontecido.